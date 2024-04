Notizie Udinese – Il Frosinone vince ed ora serve un’impresa: tutti i numeri

Nei trent'anni di Serie A, il club non si è mai trovato in una posizione così complessa a sole cinque giornate dalla fine. Ben due tecnici esonerati ed il terzo con non ha fatto una presa diretta sulla squadra. Adesso non resta che agguantare più risultati possibili per poter sperare nell'obiettivo minimo. La sensazione è che passi tutto dalle ultime tre giornate.