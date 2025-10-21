News Udinese – Okoye e il “rientro di fuoco”! I dati del match allo Zini

Rientra dopo due mesi di squalifica e si ritrova nel bel mezzo di una partita molto complicata. Porta a casa una buona prestazione

Lorenzo Focolari Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 09:24)

Se volessimo essere corretti ci sarebbero mille attenuanti del caso per non usare il "pugno duro" con Okoye, ma lo stesso portiere ha sorpreso tutti quanti. Dopo due mesi lontano dai campi per via della squalifica patteggiata nella vicenda calcio scommesse, Maduka Okoye è tornato tra i pali dell'Udinese proprio ieri sera allo Zini.

Sul goal di Terracciano può fare poco. La zuccata dell'esterno di Nicola prende tutti in contro tempo e lui non ci arriva. Da lì in poi la gara assumerà sempre più pericolosità ma Okoye era in status tale da non far sentire la sua mancanza in campo. Ordinato con la palla tra i piedi, rinvii di qualità e presenza tra i pali non di poco conto.

Nel primo tempo viene salvato dalla traversa di Bonazzoli e poi nel secondo da quella di Vazquez. Determina la gara quando Jamie Vardy si invola nel recupero a tu per tu e Okoye sventa la minaccia in modo superlativo. Il messaggio è chiaro: "Maduka is back".