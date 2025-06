News Udinese – Il Cile di Sanchez è fuori dai Mondiali! La situazione

La partita con la Bolivia è stata decisiva per eliminare il Cile dai prossimi Mondiali 2026: Sanchez era titolare

Il Cile perde 2-0 contro la Bolivia e dice addio alla possibilità di qualificarsi ai Mondiali del 2026. Alexis Sanchez , attaccante dell'Udinese , è stato schierato da titolare rivestendo il ruolo di prima punta e rimanendo in campo per tutta la durata del match.

L'incontro è stato deciso dalle reti di Miguelito, in apertura di match, e Monteiro, in pieno recupero. Ancora una volta, dunque, il Cile resterà a casa e non prenderà parte al Mondiale del 2026. Si tratta di una sconfitta pesantissima che ha creato molteplici tensioni.