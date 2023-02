Udinese – Furto negli spogliatoi: rubati soldi e indumenti

Incredibile quello che è accaduto ieri pomeriggio al centro sportivo Bruseschi di Udine. Ben undici malviventi sono entrati nello spogliatoio bianconero ed hanno rubato ben mille euro in contanti ed anche diversi indumenti appartenenti ai giocatori della prima squadra. Una situazione difficile da prevedere visto che i malviventi sono entrati in azione mentre la squadra era impegnata sul campo da gioco. Subito sul posto si sono recati i Carabinieri della sezione di Udine per gli accertamenti. Al momento, però non sono ancora stati individuati i possibili responsabili dell'atto. Seguiranno sicuramente degli aggiornamenti a riguardo.