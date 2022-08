Udinese | Il futuro sorride ai bianconeri: l’under-19 trionfa anche in Croazia!

Grande percorso al Memorial International Football Tournament per i giovani bianconeri di mister Jani Sturm!. Nel primo match i ragazzi di Jani Sturm hanno battuto per 2-1 i danesi dell' Odense grazie alle reti di Bassi e Poddo. Nella seconda giornata, il 6 Agosto, i bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv grazie alla rete di Zunec. Nella terza giornata del Girone B, invece, l'Udinese ha pareggiato per 1-1 contro il Flamengo . Per i bianconeri ha segnato il giovanissimo classe 2007 Pejcic.

Con questo risultato, l'Udinese passa come prima del girone e accede in finale contro i padroni di casa della Dinamo Zagabria. Nello specifico, parliamo della finale che si è tenuta ieri nella capitale croata.

Ieri, alle ore 11:30 a Zagabria è andata in scena la finale del torneo giovanile. Il match è stato molto combattuto, a tratti anche dominato dalla Dinamo Zagabria, ma i bianconeri sono riusciti a rimanere concentrati e a non farsi cogliere impreparati in occasione delle azioni d'attacco avversarie. I croati vanno più volte vicini al gol del vantaggio, ma l'Udinese riesce sempre a tenere botta alle avanzate della Dinamo. L'azione più importante della finale, però, arriva al 36', quando il giovane bianconero Pejicic subisce fallo al limite dell'area di rigore. Nuredini si prende la responsabilità di calciare la punizione, il suo tiro viene deviato dalla barriera e si insacca alle spalle del portiere avversario Klarin: 1-0, bianconeri in vantaggio! Passano i minuti, ma la partita non cambia: la Dinamo Zagabria attacca, mentre l'Udinese si difende. Al termine del match, però, questo assetto tattico darà ragione a mister Jani Sturm, che con i suoi ragazzi riesce a trionfare 1-0 al Memorial International Football Tournament, dopo aver vinto lo scudetto di Primavera 2. Dopo il match, il mister bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla vittoria: ecco le sue parole <<<