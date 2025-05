Notizie Udinese – Cosa aspettarsi dal futuro? Il bilancio della stagione

Le stagioni sono cicli che rappresentano il frutto del lavoro al di fuori del rettangolo verde, che viene messo in pratica da chi quel rettangolo verde lo conosce bene. L'annata che vissuto l'Udinese è da considerarsi molto buona perché cambiare allenatore in estate e centrare la salvezza con mesi di anticipo è già un successo rispetto alla stagione passata.

Così facendo si è diffusa una stabilità che non ha fatto saltare nessuna panchina in modo prematuro e allo stesso tempo ci sono stati dei segnali che hanno aperto uno sguardo sulla via futura da percorrere. Dovendo rinunciare a Lucca, Bijol, Sanchez e forse Solet, non sarà facile ottenere qualcosa di più, ma è possibile provarci.