Notizie Udinese – Un futuro troppo incerto e senza obiettivi: il punto

La squadra bianconera non risponde agli appelli di unione del mister per arrivare ai 50 punti: quale destino attende i friulani?

Senza frasi prendere dal fatalismo delle quattro sconfitte consecutive contro Hellas Verona, Inter, Genoa e Milan , la domanda da porsi è la seguente: quale futuro attende l'Udinese? A questo interrogativo sarebbe stato più facile rispondere tre mesi fa. La squadra doveva evitare a tutti i costi di giocarsi il tutto per tutto all'ultima giornata come la scorsa stagione.

Ciò che può deludere è il fatto che l'Udinese, con le sue qualità, avrebbe potuto provare a puntare più in alto del previsto e invece la squadra ha mollato tutto alla prima salita fuori dai programmi. 4 sconfitte di fila sono giustificabili soltanto così. Stessa cosa per l'atteggiamento che ha mantenuto tutta la squadra durante queste ultime settimane. Chissà se ci sarà spazio per una rivalsa personale e per non chiudere il campionato in modo del tutto anonimo. Le valutazioni di ieri:Le pagelle: 50 punti? Restano solo le figuracce <<<