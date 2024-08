Mercato Udinese | Game over: Success messo fuori rosa da Runjaic

L'attaccante nigeriano non rientra nei piani del tecnico tedesco e non sarà convocato per il match di domani pomeriggio

Riccardo Focolari Redattore 8 agosto - 19:10

Scorrono i titoli di coda sull'avventura di Isaac Success all'Udinese. L'attaccante nigeriano infatti non rientra nei piani di Kosta Runjaic che ha deciso di metterlo fuori dal progetto tecnico. Non sarà convocato per la partita con l'Avellino, per questo non era presente alla rifinitura di oggi e non rientra nella lista ufficiale dei numeri di maglia dei bianconeri (tanto che la 7 è rimasta libera per Sanchez). Una scelta forte quella dell'allenatore che ha fatto lo stesso con Guessand, Benkovic e Buta.

Success ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 ma vista la decisione presa da parte di Runjaic ora proverà a cercarsi una nuova sistemazione in questo ultimo mese di mercato per non rimanere ai box per un anno intero.