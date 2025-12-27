mondoudinese udinese news udinese Udinese-Lazio | Inler nel pre gara al Bluenergy Stadium

Udinese-Lazio | Inler nel pre gara al Bluenergy Stadium

Inler
Nella fase del pre partita Inler ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ultimo periodo che ha attraversato la squadra e l’incontro di oggi
Le parole di Inler nel pre gara: “Abbiamo fiducia in tutti i nostri portieri. Sava sta lavorando bene. Nunziante è un profilo di grande prospettiva mentre oggi ci sarà Padelli perché è un leader e ha esperienza. La gara di Firenze non è stata bella e i ragazzi lo sanno già infatti hanno lavorato duramente”.

“Stasera ci aspetta una sfida difficile ma vogliamo riscattarci. Il ritiro non é stato una punizione ma è servito per far stare i ragazzi assieme. Vogliamo vincere ogni partita per salvarci il prima possibile”

