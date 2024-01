Udinese / La decisione del giudice è ufficiale: una gara a porte chiuse

Proprio in questi istanti è arrivato il comunicato ufficiale del giudice sportivo che ha assegnato una gara a porte chiuse per l'Udinese

Proprio in questi istanti è arrivato il comunicato ufficiale del giudice sportivo che ha assegnato una gara a porte chiuse per l'Udinese. Una decisione forte nei confronti del team e soprattutto dei tifosi. Una notizia che fa male alla squadra soprattutto in un momento delicato come questo in cui lotta per la permanenza nella massima serie.