Notizie Udinese – Si avvicina la gara contro la Roma: oggi parlerà Runjaic

Il tecnico tedesco presenzierà alla conferenza stampa di oggi in vista della partita contro la Roma di Ranieri, prevista per stasera

In particolare mister Runjaic parlerà davanti alla sala stampa alle 14.30. Il tecnico sarà chiamato a dare un'impressione sulla squadra avversaria e su ciò che dovrà fare l'Udinese per non ricadere nel baratro come contro il Como lo scorso turno.