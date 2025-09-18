Udinese News – La direzione della gara sarà di Doveri: i dati

La direzione della gara tra Udinese e Milan sarà quella dell’arbitro Doveri: ecco i dettagli sulla sestina arbitrale

Ad officiarsi l'incontro di sabato 20 settembre tra Udinese e Milan sarà l'arbitro Daniele Doveri, della sezione di Roma. Sarà coadiuvato da Cecconi e Scatragli come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Di Marco. Al Var ci sarà Meraviglia, assistito da Maresca.