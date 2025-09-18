Udinese News – La direzione della gara sarà di Doveri: i dati

Ad officiarsi l'incontro di sabato 20 settembre tra Udinese e Milan sarà l'arbitro Daniele Doveri, della sezione di Roma. Sarà coadiuvato da Cecconi e Scatragli come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Di Marco. Al Var ci sarà Meraviglia, assistito da Maresca.
La direzione della gara tra Udinese e Milan sarà quella dell’arbitro Doveri: ecco i dettagli sulla sestina arbitrale
L'ultima occasione in cui ha arbitrato i friulani è stata durante la partita Udinese-Empoli, terminata 3-0, il 16. 02. 2025.
Doveri ha diretto l'Udinese in 26 occasioni, ottenendo un risultato di 8 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte per i friulani. Doveri ha già officiato Udinese-Milan in due occasioni: il 22. 09. 2015 con un punteggio di 2-3 e il 18. 03. 2023 con un risultato di 3-1.
Il Milan ha affrontato Doveri 32 volte, riportando un totale di 18 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.
