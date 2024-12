Notizie Udinese – La gara contro il Torino verrà affidata a Fourneau

Il giro di boa del campionato si appresta ad iniziare. La gara tra Udinese e Torino verrà diretta da Francesco Fourneau

Redazione 28 dicembre - 12:07

La partita valida per la 18esima giornata di campionato che si disputerà tra Udinese e Torino ha ottenuto la sua designazione. Ad arbitrare la gara sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma. La Serie A è un territorio abbastanza nuovo per lui in quanto con la prossima gara di Domenica, Fourneau presenzierà la sua quarta direzione stagionale.

In passato ha già incontrato l'Udinese: nella stagione 22/23 in occasione della vittoria per 3 a 0 contro la Cremonese, poi ha arbitrato altri due pareggi e tre sconfitte. Sicuramente Fourneau non vorrà deludere le aspettative del livello della Serie A, pertanto andiamo a vedere la designazione completa.

Gli assistenti saranno Rossi e Di Giacinto, il quarto uomo ufficiale sarà Prontera. A Lissone, nella sezione VAR ci saranno Abisso come principale e come AVAR Sozza. Non perdetevi le ultime di mercato: Fuori Okoye? Il punto <<<