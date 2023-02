News Udinese / Gasperini: “Contro i friulani sarà fondamentale vincere”

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. L'ennesimo pareggio maturato ieri sera ha fatto perdere la pazienza al tecnico Andrea Sottil che in conferenza ha fatto sentire a tutti il rammarico per altri due punti buttati in pochissimo tempo. Sicuramente ci si aspetta di più da una squadra che è sempre stata in grado di fare la differenza e che si sta perdendo in un bicchiere d'acqua a partire da questo 2023. Ora bisogna voltare pagina e pensare al prossimo importante match contro l'Atalanta allenata da Giampiero Gasperini. Il tecnico degli orobici ha parlato ieri al termine della gara di San Siro.