Atalanta-Udinese | Gasperini: “Tutti disponibili. Torna anche El Bilal Tourè”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l'Udinese in programma domani: "All’andata ma avevamo sofferto anche noi, loro hanno dei valori e una classifica che non rispecchia il valore della squadra. Sarebbe un grande regalo di compleanno vincere questo tipo di partite, sono gare difficili. Vincere domani sarebbe una dimostrazione di qualità e di forza. Dobbiamo stare attenti perché l'Udinese si difende in maniera molto compatta. Sa ripartire perché ha dei giocatori di qualità e alcuni giocatori di velocità come Ebosele. All'andata abbiamo subito contropiedi difficili, è anche vero che rispetto a quel momento siamo una squadra differente, abbiamo anche un modo di attaccare migliore, abbiamo qualche certezza in più".