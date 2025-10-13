Udinese News – Gattuso in conferenza su Zaniolo: le parole del CT azzurro

Il commissario tecnico degli azzurri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sulla gara di domani e sul 10 dell'Udinese

Lorenzo Focolari Redattore 13 ottobre - 17:34

Alla vigilia del match Italia-Israele, l'allenatore Gennaro Gattuso ha tenuto una conferenza stampa nello stadio 'Friuli' “Mi allenavo al 100% perché, per qualità, ero il meno forte e dovevo necessariamente allenarmi con impegno. Non confronto mai le mie esperienze con quelle attuali. Ho il mio approccio come allenatore: gli allenamenti devono somigliare a una partita. Abbiamo molti strumenti per valutare le nostre strategie. Quando ci alleniamo, dobbiamo farlo come facciamo in campo”.

Atmosfera per domani. Cosa ti emoziona?

“Rivedere i filmati di ieri è stato fantastico. Siamo tutti molto felici. Domani ringrazieremo le 11mila persone che saranno nello stadio, rispetto a chi rimarrà fuori, dispiace che molte famiglie non possano godere di una giornata di festa. Sono davvero contento che la guerra si sia fermata”.

Spalletti è convinto che la Nazionale parteciperà ai Mondiali. Hai ritrovato quella leggerezza che era mancata: “Ringrazio Luciano. Ieri volevo contattarlo. Quando lo ascolti, percepisci che è un uomo autentico. L'unica cosa certa è la morte. Per ottenere qualsiasi risultato, è necessario impegnarsi. Non capisco perché si parli di leggerezza. Qui ho sempre cercato di realizzare ciò che avevo in mente. È fondamentale lavorare con motivazione e spirito di squadra. Questo è ciò che dobbiamo trasmettere ai ragazzi”.

La selezione dei centravanti, che presentano caratteristiche simili, è una scelta tattica?"Avevo un solo dubbio su se fossimo capaci di gestire il peso di due attaccanti. Sono felice del lavoro svolto finora. La mia principale preoccupazione era se potessimo sostenere Retegui e Pio. Li abbiamo scelti perché avevamo bisogno di segnare, dovevamo confrontarci con la Norvegia".

Nella partita d'andata hai notato delle cose che non ti hanno soddisfatto. Le risolverai con determinazione?"La determinazione da sola non basta a risolvere certe situazioni. Al di là di tutto, l’incontro è terminato all'86°, ma occorre valutare come siamo scesi in campo: se desideri giocare di squadra, non puoi commettere certi errori. Domani affronteranno i nostri punti di riferimento. Nella parte offensiva, possono crearci delle difficoltà con i calciatori che hanno".

Hai discusso con la squadra del clima prima della partita?"Abbiamo toccato il tema della gara. I ragazzi sono informati, navigano sempre su internet. Saranno a conoscenza di cosa accade e si concentreranno".

Hai già iniziato a preparare la squadra per i play off? "Adesso pensiamo a domani. I play off non sono ancora all'orizzonte".

Che tipo di partita stai organizzando per domani? Pio Esposito dovrebbe continuare a giocare?"Ci sarà qualcosa di diverso rispetto all'Estonia, poi vedremo. La pianifichiamo con attenzione. Hanno qualità nei loro due attaccanti esterni e a centrocampo. I loro giocatori sono in grado di superare l'avversario con facilità. Pio merita una chance. Oggi valuteremo come stanno tutti. Ha giocato 75 minuti più recupero, vediamo come si sente".

Difesa a tre: dovremo abituarci ai cambiamenti nel sistema difensivo?"Lo verificheremo, non è una mia preferenza, a me non piace giocare con tre difensori, ma devo mettere da parte il mio ego. È necessario mettere i giocatori nelle condizioni più favorevoli per affrontare l'avversario".

Esposito non ha mai avuto un grande minutaggio più volte di seguito. È meglio utilizzarlo all'inizio o alla fine domani? "Stiamo valutando questa possibilità. In difesa non sono molto rapidi, i difensori centrali non sono veloci. Considereremo anche questo".

In Israele ci sono molte persone tenute in ostaggio. Cosa ne pensi?"Sono molto felice di vedere che la guerra è finita, di osservare genitori che possono finalmente riabbracciare i propri figli, gente che ritorna a casa. Non c'è nulla di più brutto di quanto abbiamo visto in questi ultimi due mesi".

Zaniolo in Nazionale?"Le porte sono aperte per chiunque. Io osservo tutti. Chi si distingue e mostra qualcosa, avrà sempre un'opportunità. Zaniolo è un giocatore importante per noi, si è ripreso ed è venuto nel posto giusto per trovare continuità. Le porte restano aperte per chiunque".

Come si deve affrontare Israele?"Con audacia e rispetto. Non possiamo ripetere gli errori commessi un mese fa".

