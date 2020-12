Gazzetta dello Sport: “Cioffi, il vice allenatore giramondo”

La partita contro la Lazio ha regalato gioie all’Udinese, non solo per il risultato. Infatti alla vigilia del match, Gotti non ha parlato in conferenza stampa, la sua assenza è stata colmata infatti dal vice Gabriele Cioffi che all’Olimpico ha guidato i bianconeri. Un ottimo esordio dunque per il vice giramondo. La Gazzetta dello sport oggi dedica spazio al vice di Gotti, che sta meglio e potrebbe tornare in panchina già contro l’Atalanta. La rosea parla di Cioffi come il “globe trotter” del calcio che da allenatore ha avuto tre esperienze in tre continenti diversi, prima formatosi in Australia, poi sulla panchina dell’Al-Jazira, al Birmingham City come vice, e nel Crawley Town come primo. Da calciatore ha vestito 12 maglie in Italia, facendo il suo esordio in Serie A con il Torino nel 2006-2007.