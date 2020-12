I gol dell’Udinese nella stagione in corso hanno sempre o quasi un tocco di albiceleste. Questa l’analisi della Gazzetta dello Sport di oggi sui numeri della squadra di Gotti. La rosea infatti sottolinea come su 10 reti segnate, ben 5 portano una firma argentina, Pussetto e De Paul sono a quota 2, mentre Forestieri a 1. All’appello manca solo El tucu Pereyra, per una Udinese sempre più argentina.