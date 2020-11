Gazzetta dello Sport: “Lasagna ai box, dubbio Mandragora”

Nella giornata di giovedì e anche ieri l’allarme sembrava essere rientrato in casa Udinese, ma oggi La Gazzetta dello Sport avanza la possibilità che per Lasagna il problema al ginocchio può essere più rilevante del previsto. Secondo la rosea infatti l’attaccante lombardo resterà molto probabilmente ai box e salterà la sfida contro la Lazio. In forte dubbio anche la presenza di Mandragora, che potrebbe aver affrettato i tempi contro il Genoa. Da valutare anche Nestorovski, che contro il grifone era stato convocato ma per un problema nel riscaldamento non è andato nemmeno in panchina. Se in attacco Gotti è in emergenza non si può dire lo stesso per il centrocampo, dove recupera Walace e Coulibaly.