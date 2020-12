Gazzetta dello Sport: “Udinese a sei punte. Gotti ha l’imbarazzo della scelta”

Dopo il rinvio della gara contro l’Atalanta, l’Udinese punta dritta alla prossima sfida. Sabato i friulani saranno ospiti di un Torino in grande difficoltà. La Gazzetta dello Sport di oggi analizza la situazione in attacco in casa bianconera, con ben 6 elementi offensivi sui quali Gotti può puntare. Pussetto ad oggi risulta essere il più in forma, Deulofeu invece alla ricerca della condizione migliore e in cerca di riscatto, Nestorovski ha più chance dopo la presunta positività al Covid di Lasagna e Okaka. Per i due attaccanti azzurri terminano oggi i 10 giorni di isolamento, quindi se il tampone dovesse risultare negativo saranno a disposizione. L’unico che non sarà della partita è Forestieri, fermato da uno stiramento, l’argentino sta lavorando in palestra.