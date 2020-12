Gazzetta dello Sport: “Udinese, è un attacco mobile”

Nella stagione in corso, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha avuto l’imbarazzo della scelta per il reparto avanzato. Infatti quest’anno l’attacco bianconero può contare su calciatori di ottima qualità: Lasagna, Okaka, Nestorovski, Deulofeu, Pussetto e all’occorrenza pure Forestieri. La Gazzetta dello Sport analizza oggi tutte le soluzioni adottate da Gotti dall’inizio del campionato. Nelle prime 5 giornate: Lasagna-Okaka sono stati in coppia. Nella sesta giornata è toccato al tridente: Deulofeu-Okaka-Pussetto. Poi il ritorno all’attacco a due, ma con Pussetto intoccabile con Okaka, Forestieri, Deulofeu e Nestorovski ad alternarsi. Con un Pussetto così in forma infatti difficilmente Gotti rinuncerà a l’argentino, che sta interpretando nel migliore dei modi il suo ruolo, non lasciando punti di riferimento alle difese avversarie. In vista di Cagliari la coppia potrebbe essere formata da Pussetto e Deulofeu, visto che Okaka dovrà recuperare dall’infortunio, mentre Lasagna non vive il suo momento migliore. In alternativa a gare in corso ci sarebbero Nestorovski e Forestieri.