Notizie Udinese – Gazzetta vs Corriere: Nehuen Perez tornerà titolare?

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita e sicuramente la situazione è in continua evoluzione. Dopo un primo periodo dell'anno molto difficile che aveva riportato la squadra ai margini della zona retrocessione, ora il team (con il ritorno del Tucu Pereyra) è tornato a giocare un calcio spumeggiante e sta scalando la classifica.

Difficile porsi un obiettivo a questo punto della stagione . Non è un caso, infatti, che anche il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino abbia chiarito che la squadra non ha assolutamente un obiettivo a lungo termine, ma vuole ragionare partita dopo partita. Intanto il prossimo incontro si avvicina ed uno dei titolarissimo è pronto al ritorno.

Il giocatore al centro dell'articolo (come si può evincere dal titolo) è Nehuen Perez, ma nelle ultime ore i maggiori quotidiani nazionali hanno pareri contrastanti riguardo le sue condizioni. Per alcuni partirà titolare, per altri avrà da fare ancora panchina. Andiamo a vedere le idee delle varie testate giornalistiche. L'argentino titolare <<<