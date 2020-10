GDS: “De Paul, botte e fantasia. L’infinito Rodrigo fa godere l’Udinese”

Dopo un’estate al centro delle voci di calciomercato, il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul è rimasto in Friuli e vuole prendere per mano la squadra di Gotti. L’argentino è il vero e proprio leader dei bianconeri e i numeri parlano per lui. La Gazzetta dello Sport di oggi celebra la sua centralità nello scacchiere delle zebre. De Paul infatti è l’unico calciatore ad aver giocato tutti i minuti delle gare di campionato sino ad oggi. Insieme a Messias del Crotone è il calciatore ad aver subito più falli, 14 finora. I duelli in mezzo al campo sono il suo forte, contro il Parma ne ha affrontati 23 vincendone 17. Ma la sua arma in più è senz’altro la fantasia, sono infatti 200 i passaggi positivi e 14 occasioni da gol create. Cosa manca ancora a De Paul? Il gol che sino ad oggi non è ancora arrivato, ma la sfida contro la Fiorentina si avvicina e la voglia di segnare è tanta. Chissà che non possa sbloccarsi proprio contro i viola.

Cristian Cordone