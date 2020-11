Gds, ecco le pagelle dell’Udinese dopo la vittoria contro la Lazio. De Paul sempre sugli scudi

L’Udinese espugna l’Olimpico e batte la Lazio di Inzaghi 3-1. Bianconeri autori di una gara intelligente e audace, con una Lazio totalmente in bambola e con la testa alla Champions. Gli uomini di Cioffi, (in panchina per l’assenza di Gotti), hanno interpretato la gara con il piglio giusto chiudendo gli spazi ad una Lazio opaca. Queste le pagelle della Gazzetta dello Sport relativamente ai calciatori bianconeri:

DE PAUL 7,5 – Nel giorno di Maradona, onora il 10 che ha sulle spalle con una prova sontuosa. Ispira due gol, c’è sempre nei momenti chiave.

MUSSO 7 – La decisiva parata su Correa in avvio di gara pesa tantissimo. Causa il rigore, ma la colpa è di Jajalo.

BECAO 6,5 – Non si limita a chiudere la sua area, cerca fortuna pure in quella avversaria.

NUYTINCK 7 – Non sbaglia un colpo. E’ il perno di una difesache non concede nulla alla Lazio.

SAMIR 7 – Bravo a ‘mordere’ gli attaccanti laziali. Sfiora pure il gol, colpendo la parte alta della traversa.

LARSEN 6,5 – Poco appariscente, ma garantisce la copertura della fascia.

ARSLAN 7 – Prova tutta sostanza con la perla del primo gol in serie A.

JAJALO 5 – Il retropassaggio che causa il rigore può costare caro.

PEREYRA 7,5 – Qualità e quantità. Costruisce il primo gol con un’azione che manda in tilt la difesa laziale.

ZEEGELAAR 6 – Bene nella fase difensiva, meno in quella offensiva.

MOLINA 6 – Porta forze fresche nella fase più delicata del match.

PUSSETTO 7 – Che bravo nel gol del raddoppio: imposta e finalizza. Pericoloso ogni volta che può.

FORESTIERI 7 – Gol in A dopo 13 anni. Meritatissimo per come lotta su ogni pallone.

WALACE 6 – Fa rifiatare la squadra.

CIOFFI 7,5 – La partita perfetta. Non concede nulla alla Lazio, senza rinunciare al gioco. Grazie al quale sbanca l’Olimpico.