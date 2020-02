La Gazzetta dello Sport apre alla possibilità che Sebastiano Esposito giochi da titolare contro l’Udinese questa sera. Il giocatore classe 2002, infatti, sembra aver scavalcato Sanchez, al momento non in grande forma. Il rientro dopo un lungo stop può portare ad una fase di recupero più graduale ma Conte non può aspettare troppo e, per questo, potrebbe davvero puntare su Esposito.