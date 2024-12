Udinese – Gene Gnocchi sulla squadra: “Sono un portafortuna..” Le parole

Tanti erano gli invitati alla cena con gli sponsor tenutasi in casa Udinese . Tra questi vi era Gene Gnocchi , comico storico dell'intrattenimento in Italia . Proprio lui ha rilasciato delle dichiarazioni molto positive nei confronti della squadra e della società ai microfoni di TV12 .

"Sono un portafortuna. Due anni fa ero venuto qui a presentare il mio libro prima del Milan e vinse l'Udinese. Oggi son arrivato dopo la trasferta di Monza, quindi ho un ottimo rapporto". Il comico ha poi proseguito con qualche commento sulla squadra attuale:"L'allenatore è molto curioso perché non lo conosceva nessuno. Sono un patito in realtà di Deulofeu che spero si riprenda, però l'Udinese è piena di giocatori di talento come Thauvin che incarna la tecnica allo stato puro".Infine: "Sanchez è un'arma importante ma già avere Lucca e Davis diventa un bell'attacco".