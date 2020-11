Genoa, faccia a faccia tra Preziosi e la squadra in vista della gara contro l’Udinese

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi ha avuto un faccia a faccia con la squadra di Maran. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX : “Faccia a faccia tra Preziosi e il Genoa. Il presidente si aspettava di più“. Il patron rossoblù si aspetta una risposta dai calciatori e vuole vedere dei risultati già dalla sfida contro l’Udinese in programma domenica. Il grifone ha vissuto un momento delicato per via dei numerosi contagi da Covid, ma adesso il presidente vuole una reazione d’orgoglio.