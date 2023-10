Udinese-Genoa / Il focus sul migliore in campo: finalmente c’è Lucca

Finalmente Lorenzo Lucca . Il calciatore ha grande voglia di prendersi questa Udinese e la Serie A. Proprio ieri è arrivata la sua prima rete oltre che un ottima prova nelle due parti del campo. Parliamo di un bomber che sa benissimo cos'è il sacrifico e non vede l'ora di mostrarlo a tutti. Ieri nei momenti di difficoltà era il primo a rientrare e cercare in tutti i modi di recuperare il pallone e poi non possiamo fare altro che parlare della rete.

Il gol che vale il punto

La palla di Kamara arriva in mezzo ma è totalmente imprecisa. Non c'è molto spazio tra i difensori, ma Ridgeciano Haps sbaglia totalmente il controllo con la coscia e un bomber come Lucca non può fare altro che approfittarne. Stop rapido con il piede e bomba che Martinez non vede nemmeno partire. Una rete di grande qualità che ha dato davvero una grossa mano alla squadra. Ecco le pagelle di Udinese-Genoa <<<