Il Genoa ritrova i suoi giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali (Gli italiani Pellegrini, Scamacca, Melegoni, Rovella e lo sloveno Zajc). Come riportato da CalcioMercato.com, i giocatori sono rientrati a Genova e nel pomeriggio saranno a disposizione di mister Maran per l’allenamento odierno. Il tecnico, ex Cagliari, avrà a disposizione un organico quasi al completo, infatti mancheranno solo Criscito e Cassata per la sfida contro l’Udinese.