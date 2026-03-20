Una sfida decisamente importante tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e il Genoa di Daniele De Rossi. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con il commento delle due frazioni di gioco.
mondoudinese udinese news udinese Genoa 0-2 Udinese | Il commento: Jurgen e Davis per l’obiettivo 50 punti
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Genoa 0-2 Udinese | Il commento: Jurgen e Davis per l’obiettivo 50 punti
La sfida tra l'Udinese e il Genoa è terminata da qualche istante, non perdiamo un secondo ed ecco il commento del match alla fine della sfida
Il primo tempo
Nel corso della prima frazione di gioco sembra esserci solo una squadra sul campo e stiamo parlando di un team che ha tutto per fare la differenza: il Genoa di Daniele De Rossi. Mister Kosta Runjaic prova ad arginarlo nonostante i risultati scarsi. Alla fine lo 0-0 sembra essere solo di guadagnato per la squadra bianconera di Udine. Non perdiamo un secondo ed ecco il commento del secondo tempo <<<
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