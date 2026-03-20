Genoa 0-2 Udinese | Il commento: Jurgen e Davis per l’obiettivo 50 punti

Una sfida decisamente importante tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e il Genoa di Daniele De Rossi. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con il commento delle due frazioni di gioco.

Nel corso della prima frazione di gioco sembra esserci solo una squadra sul campo e stiamo parlando di un team che ha tutto per fare la differenza: il Genoa di Daniele De Rossi. Mister Kosta Runjaic prova ad arginarlo nonostante i risultati scarsi. Alla fine lo 0-0 sembra essere solo di guadagnato per la squadra bianconera di Udine. Non perdiamo un secondo ed ecco il commento del secondo tempo <<<