Udinese-Genoa | Le parole di Runjaic: “Successo l’imponderabile…”

Il rosso di Touré

"La prima volta che mi capita in carriera, è qualcosa di molto raro, ho dovuto prendere decisioni, ho cercato di mantenere la calma spostando Karlstrom in difesa. Poi abbiamo subito un gol evitabile, un gol stupido già subito quest'anno. In svantaggio e in 10 non è semplice indipendentemente dalla nostra qualità. A livello tattico il Genoa ha giocato bene, è stato intelligente. Non siamo riusciti però a renderci pericolosi, non siamo riusciti a recuperare la gara, i ragazzi hanno dato tutto ma non è bastato".