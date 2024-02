Genoa-Udinese / Lovric deluso: “Non eravamo noi…”

L'Udinese esce sconfitto da Marassi in una sfida che fa davvero male e soprattutto mette in luce tutte le lacune della squadra bianconera nel corso di questa stagione. Al termine della partita ha fatto il punto anche Sandi Lovric autore di una delle prestazioni più deludenti da quando veste la maglia dell'Udinese.

Le parole di Lovric

"Siamo d’accordo con quanto detto dal mister, è stata la nostra peggior partita con lui. Non siamo riusciti a fare ciò che sappiamo, non eravamo noi e non siamo stati concentrati”. Ha poi continuato: "è difficile da spiegare perché non riusciamo a recuperare i gol subiti. Dobbiamo fare di più e credere nelle nostre qualità, rimanendo concentrati per 100 minuti".