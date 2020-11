Genoa, Maran: “Abbiamo fatto meglio noi, fa male uscire con zero punti”

L’allenatore del Genoa, Rolando Maran ha parlato dopo il ko di misura subito contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Fa male andare via con zero punti perché abbiamo fatto meglio noi. Il pareggio poteva essere giusto come risultato. Per un piede non portiamo a casa il risultato. Sarà una prestazione dalla quale ripartire, abbiamo ritrovato tante cose. Mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo ripartire da qui. Dobbiamo aver fiducia. Non è arrivato il risultato, questo dispiace“.

E’ alla ricerca di una nuova strada?

“I ragazzi si stanno tirando fuori da questa situazione, si è visto anche oggi. Doveva essere una ripartenza, c’è stata solo la prestazione. Dobbiamo essere bravi e fissare alcune cose. Oggi meritavamo di più“.

Ha avuto modo di parlare con Perin?

“Cercavamo il tutto per tutto, ha cercato di mettere una pezza“.

Preoccupato?

“Oggi dovevamo ritrovare la squadra. Non è arrivato il risultato, ma abbiamo visto alcune cose dalle quali ripartire“.

Sente ancora la fiducia da parte della società?

“Ho un supporto quotidiano, tutti stanno facendo di tutto per uscire da questa situazione c’è unità di intenti“.