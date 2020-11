Genoa, Maran:” L’Udinese è tra le squadre che subisce meno tiri, questo significa che concede poco”

Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Genoa Channel della trasferta di domani contro l’Udinese. Come riportato da TUTTOmercatoWEB.com le parole del mister trentino sono state: “L’Udinese è una di quelle squadre che, vedendo i numeri, meriterebbe un posto in classifica diverso per questo inizio di campionato, è tra le tre squadre che subisce meno tiri di tutto il campionato. Dovremo essere bravi perché hanno fisicità e questa compattezza che li rende difficili da incontrare. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e, al di là dell’avversario che avremo di fronte domani, dovremo mettere in campo una prestazione di grande carattere, temperamento, sacrificio e di coraggio“.