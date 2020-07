Genoa, Nicola: “Bisogna lottare fino alla fine. Abbiamo 8 gare per salvarci”

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola ha parlato al termine della sfida contro l’Udinese. Il grifone ha raggiunto il pareggio al 96′ con il gol di Pinamonti. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Era una partita importante, sapevo che non sarebbe stato facile. L’Udinese è una squadra fisica e in un buon momento. Noi iniziamo a capire che bisogna lottare fino alla fine“.

Fragilità difensiva

“Sicuramente in questo momento facciamo fatica. È stata una partita abbastanza contratta. Abbiamo cercato di non dare troppi punti di riferimento. Giocare ogni tre giorni non è facile, dopo 4 partite si inizia ad accusare la stanchezza. Non sono d’accordo sulle partite “dentro o fuori”, noi abbiamo 8 gare per poterci salvare“.

Lotta salvezza, è una questione tra voi e il Lecce?

“È una riflessione interessante, giocando ogni tre giorni può capitare davvero di tutto. Il punto è sapere che noi siamo impegnati fino alla fine, dobbiamo continuare e guardare noi stessi. Ho l’impressione, dopo la quarta partita, che stiamo progredendo seppur con degli errori. È la seconda volta che recuperiamo la partita, è un segno importante. Ma sono consapevole, c’è molto da migliorare“.