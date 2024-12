Udinese-Genoa | Okoye presenta la sfida: “Voglio aiutare il team”

Il Genoa di Patrick Viera e l'Udinese di mister Kosta Runjaic si avvicinano al prossimo incontro di campionato. Qualche minuto al fischio d'inizio ed al via della partita. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di Maduka Okoye a qualche istante dal fischio d'inizio.

"Questo momento della nostra stagione è stato un po' difficile, ma vogliamo e dobbiamo trovare la via giusta. Oggi è un'altra opportunità per farlo. Sono grato al mister per la fiducia che ha in me, ogni partita per me è molto importante e anche oggi voglio aiutare la squadra". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Lucca vede la Juve? Il punto <<<