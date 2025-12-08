Senza ombra di dubbio tra i peggiori in campo, se non il peggiore. In una partita in cui non viene chiamato mai in causa riesce a diventare protagonista con un'uscita che regala il rigore ed il vantaggio agli avversari.
Udinese 1-2 Genoa | Okoye rovina una grande prestazione: le pagelle
Udinese 1-2 Genoa | Okoye rovina una grande prestazione: le pagelle
Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e il Genoa di Daniele De Rossi: le pagelle
Serve fare uno step, visto che le partite post squalifica iniziano ad essere tante ma il rendimento sempre lo stesso: deludente.
Voto: 4,5
