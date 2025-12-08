mondoudinese udinese news udinese Udinese 1-2 Genoa | Okoye rovina una grande prestazione: le pagelle

udinese

Udinese 1-2 Genoa | Okoye rovina una grande prestazione: le pagelle

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e il Genoa di Daniele De Rossi: le pagelle
Nicola Badursi

Udinese 1-2 Genoa | Okoye rovina una grande prestazione: le pagelle- immagine 1

Senza ombra di dubbio tra i peggiori in campo, se non il peggiore. In una partita in cui non viene chiamato mai in causa riesce a diventare protagonista con un'uscita che regala il rigore ed il vantaggio agli avversari.

Serve fare uno step, visto che le partite post squalifica iniziano ad essere tante ma il rendimento sempre lo stesso: deludente.

Voto: 4,5

