Dopo la non possibilità di rispondere alla convocazione della nazionale italiana, il difensore del Genoa Domenico Criscito potrebbe saltare la gara contro l’Udinese. L’ex Zenit soffre ancora per un fastidio al ginocchio accusato dopo il match contro la Roma. Secondo quanto riporta Calciomercato.com il suo recupero potrebbe slittare a dopo la gara contro i friulani in programma domenica alle ore 18. I tempi per rivedere in campo il capitano del grifone si allungano.