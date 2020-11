Eldor Shomurodov è pronto a rientrare contro l’Udinese, dopo lo stop di un mese per infortunio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il giocatore è stato impiegato poco più di un’ora nei match del Genoa contro Hellas Verona e l’Inter. L’attaccante uzbeko potrebbe trovare posto in un eventuale modulo 4-3-2-1.