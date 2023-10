Udinese-Genoa / Il top ed il flop dell’incontro di giornata

Il flop

Cosa sta succedendo al Gatto Silvestri? Nessuno lo sa il punto è che sembra essere la controfigura di quel portiere che voleva e poteva ambire alla nazionale italiana. Oggi altra prova oscena in cui non riesce mai ad entrare in partita ed anzi regala la rete del vantaggio alla squadra ligure. Serve davvero molto di più in porta ed adesso non è da escludere anche il pensiero di un cambio. Questo Silvestri comunque è una delle delusioni più grandi dell'Udinese che si trova in zona retrocessione.