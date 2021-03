Genoa – Udinese, la designazione arbitrale per la gara di sabato

Sarà un arbitro esordiente in Serie A a dirigere la gara del Marassi

UDINE - Si è svolta oggi al Bruseschi l'ultima seduta mattutina prima della rifinitura prevista per domani. Mister Gotti ha avuto buone notizie sia da Okaka, che si è allenato in gruppo per l'intera seduta ed è quindi convocabile per Genova, sia Bonifazi, che si sta riprendendo rapidamente da una botta subita al ginocchio durante la gara con il Sassuolo. Ancora a parte lavorano Samir (rientro previsto fra 2/3 settimane), Pussetto, Jajalo e pure Deulofeu e Ouwejan, questi ultimi due più vicini al rientro. Come detto, domani pomeriggio si svolgerà la seduta di rifinitura prima della partenza per la Liguria.