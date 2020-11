Il difensore del Genoa, Cristian Zapata è risultato negativo al Covid. L’ex Udinese in isolamento dal 7 novembre dunque potrebbe essere recuperato da Maran proprio per la sfida contro i friulani. Questa la nota del club ligure: “Il Genoa Cfc comunica che Cristián Zapata è risultato negativo al test Covid-19. Il difensore sosterrà domani le visite per l’idoneità medico sportiva“.