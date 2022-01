Notizie Udinese – Gerolin: ”Venderei subito Deulofeu. Su Marì e Beto…”

L'ex direttore sportivo dell'Udinese, Manuel Gerolin, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto per parlare di mercato. Le sue parole

L'ex dirigente bianconero ha detto la sua sull'interesse del Marsiglia per Gerard Deulofeu. ''Ho sentito che si parla di cifre importanti, sui venti milioni di euro. Se fossi il ds bianconero venderei immediatamente Deulofeu. Se i Pozzo ne stanno parlando significa che hanno già individuato il sostituto del catalano, o forse lo hanno già in casa. In ogni modo la società è una specialista del settore e sa perfettamente quando lasciare andare un giocatore. Probabilmente se ne riparlerà in estate, ma cessione dell'ultimo momento, o meno di Deulofeu, l'Udinese ha una rosa forte e competitiva per gli obiettivi prefissi e non ne risentirebbe''. Ma non finisce qui.