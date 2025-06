Udinese – Gerolin: “Modello Atalanta? Ci sarebbe più…” Le parole

Manuel Gerolin , che ha ricoperto il ruolo di responsabile scouting dell'Udinese tra il 1999 e il 2007 e di direttore sportivo nella stagione 2017/18, ha espresso le sue opinioni sulla situazione della squadra friulana: "È difficile trovare un sostituto per i Pozzo, ma sarei meno in ansia se si potesse raggiungere una gestione simile a quella dell'Atalanta, dove primeggia la competenza".

Per Gerolin, ciò che realmente preoccupa è un aspetto ben specifico: "L'inefficienza. Ci sono poche persone realmente capaci nel mondo del calcio e si sta perdendo il sapere pratico, quel know how che i Pozzo hanno saputo valorizzare attraverso strutture adeguate, tecnologie moderne, una gestione solida e l'ingaggio di ragazzi promettenti. Questo è stato possibile per molti anni grazie all'individuazione di un settore commerciale ben definito, poiché hanno compreso in modo unico il potenziale della legge Bosman, portando così calciatori a parametro zero anche dall'estero".