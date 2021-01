Gerolin: “Udinese forte anche senza De Paul. La lotta per la salvezza…”

UDINE – Ieri pomeriggio l’Udinese ha conquistato il primo punto del nuovo anno, pareggiando 2-2 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Resta tuttavia l’amaro in bocca per aver sfruttato solo parzialmente la superiorità numerica di cui la squadra di Luca Gotti ha goduto per tutto il secondo tempo. In classifica restano quattro i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, con una partita ancora da recuperare, ma la vittoria manca ormai da troppo tempo. L’ultimo successo risale infatti allo scorso 12 dicembre, quando i bianconeri si imposero 3-2 sul campo del Torino. Domenica pomeriggio, alle ore 15, l’Udinese ospiterà alla Dacia Arena il Napoli, a sua volta reduce dall’inaspettata sconfitta casalinga subita ieri contro lo Spezia.

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante il programma Stadio Aperto, ne ha parlato Manuel Gerolin, ex calciatore e dirigente della squadra friulana: “L’Udinese dispone di un organico forte, di qualità. Magari in questi anni ci sono stati dei problemi, ma per la rosa che ha l’Udinese dovrebbe occupare una posizione migliore in classifica. Rodrigo De Paul è sicuramente uno dei più bravi, ma la squadra non dipende da lui. Ci sono molti giocatori validi. Inoltre il club ha dimostrato di sapersi muovere sul mercato, rimpiazzando bene i partenti. Sono certo che anche quando De Paul andrà via, l’Udinese rimarrà forte”.

SULLA LOTTA SALVEZZA – “Nelle ultime stagioni le neopromosse sono quasi sempre retrocesse, mentre quest’anno il Benevento sta andando alla grande e anche lo Spezia mi sta piacevolmente sorprendendo. Stanno restando sotto squadre importanti. Le più grandi delusioni finora sono Torino, Genoa e Fiorentina, mentre stanno andando oltre le aspettative l’Hellas Verona e appunto il Benevento. La lotta è serrata e ci sono molte squadre coinvolte. Basti pensare che tra la dodicesima e l’ultima posizione ci sono soltanto otto punti di distanza. Credo che una delle squadre inizialmente insospettabili quest’anno possa retrocedere”.