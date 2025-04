Udinese News – Sacchi: una gestione della gara degna di lode

Gestione tranquilla per Sacchi di Macerata. Solo due ammonizioni, la prima delle quali arriva dopo 74 minuti. Il primo episodio da esaminare si verifica al 33esimo minuto, quando Lucca chiede un calcio di rigore per una leggera trattenuta di Pavlovic . Tuttavia, l'intensità dell'intervento è minima, e l'attaccante dell’Udinese sembra cadere con eccessiva facilità.

Al 5esimo della ripresa, Gabbia abbraccia a lungo Bijol rischiando grosso, ma la trattenuta non viene giudicata fallosa. Qualche minuto dopo, Maignan e Jimenez si scontrano violentemente: la palla rimane in possesso dei padroni di casa, ma è giusto fermare il gioco per consentire le cure necessarie al portiere.

Per quanto riguarda le quattro reti, non ci sono dubbi sulla loro regolarità. C'è stata qualche lieve protesta poco prima del raddoppio rossonero, riguardo a un calcio d'angolo non concesso ai friulani: la palla non è uscita completamente, e in ogni caso, si avvia una nuova azione che culmina nel gol su corner a favore di Leao e compagni. Corretta la decisione di annullare il 5-0 di Abraham.