Giacomini durissimo: “Se dite che ha giocato la più bella partita, si frega la squadra”

L’Udinese perde col Milan, ma si prende almeno le pacche sulle spalle per quanto fatto vedere in campo. “Questa non è stata l’Udinese più bella a mio avviso – afferma però Massimo Giacomini a Telefriuli -. La partita era da vincere, invece è riuscita a perderla anche con il rigurgito difensivo dell’allenatore che tra l’89’ e il 92′ ha inserito due difensori. Nuytinck non doveva uscire, non lo meritava. Non ho capito nemmeno i cambi di Ter Avest e ancora De Maio, in tempo per vedere il gol preso. Dimostri di aver paura di prendere gol negli ultimi cinque minuti. Perdere una gara del genere inciderà molto anche sulla prossima gara perchè se non fai risultato contro un Milan del genere vuol dire che ti devi preoccupare. Io sono molto preoccupato. Possibile che nessuno abbia fatto attenzione a Hernandez? Tutti sapevano che lui segna con tiri dal limite. Bisogna esaminare bene questa sconfitta perché può portare dei guai. Se dite che ha giocato la più bella partita, si frega la squadra”.

Niente pacche sulle spalle dunque per il mister che aggiunge che “se non si rispetta la disciplina tattica, non si gioca a calcio. Ieri non lo hanno fatto. Squadre lunghissime, difese abbandonate dai centrocampisti. Un atteggiamento dettato dal Milan e l’Udinese gli è andata dietro. Poi, quando pensavano di essere diventati bravi questo è il risultato“.

Ora viene dunque il bello, o il brutto a seconda di come lo si voglia vedere: “Con questi giocatori sarà difficile mostrare personalità, nessuno ne ha molta. In difesa manca chi guida la difesa, mancano calciatori che galvanizzino la squadra“.