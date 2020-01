Giacomini insiste: Ekong inguardabile. Se avessimo avuto Pussetto…

Massimo Giacomini dopo gli entusiasmi derivati dal ko col Milan aveva avvertito tutti. Attenzione, l’Udinese fatica le sue parole in stinsi. Ieri sempre a Telefriuli ha aggiunta altre questioni: “Avevo già detto lunedì scorso che Parma sarebbe stata figlia della partita di Milano. Un primo tempo ridicolo contro una squadra che non aveva punte interessanti, ma che sa soffrire. Nella ripresa si è sbagliato tutto lo sbagliabile. Come a Milano, abbiamo fatto tutto noi”.

In difesa molti buchi: “I centrali sono un disastro. Becao ed Ekong non fanno un giocatore serio. E continuano a giocare. Il primo gol di Gagliolo ha dell’incredibile. Chi lo teneva in gioco? Ekong, che tende a mettere il sedere nel naso di Musso in ogni partita. Una cosa simile non esiste nemmeno nelle categorie dilettantistiche: gli insegnano a non mettersi in quella posizione. Ekong….Ma guardate Bruno Alves che ha 39 anni e da anni continua a guidare la difesa del Parma. Ekong ne ha dieci di meno e sembra un morto in piedi rispetto a lui. Hanno preso Becao, ma non incide mai”.

Ma non è tuto perché “l’Udinese è una squadra che ha difficoltà ad impostare il suo gioco – prosegue il mister -, che è troppo legato al contropiede. L’Udinese fa meglio quando si mette con la difesa a quattro: ma perché non iniziamo la partita con quella disposizione? Poi se avessimo avuto Pussetto, non avremmo perso quelle due partite”.