Giacomini stupito dall’Udinese: “Perché vendere Pussetto?

La cessione di Pussetto al Watford, ma non solo nell’opinione di Massimo Giacomini: “Io non sono contento della cessione dell’argentino, è inspiegabile. Nel girone di ritorno poteva dare molto di più di tanti altri. Credo che debba giocare chi merita, invece si mandano in campo altri – spiega a Telefriuli -. Mica è detto che nel Watford giochi, la Premier è difficile”.

Comunque sia “la squadra ha imboccato la strada giusta, Gotti è riuscito a sciogliere qualche nodo tra i giocatori, qualcosa non andava nello spogliatoio. Credo possa tenere questa continuità: il gruppo è il migliore degli ultimi anni, l’ho sempre detto. Risolvere i problemi dello spogliatoio è estremamente importante, Gotti, che conosce bene l’inglese per cui credo che debba essersi spiegato bene. La squadra adesso è più tranquilla ed è più facile trovare tre squadre dietro all’Udinese”.

Ora la Juve: “Ci sorprendono sempre. La storia di Pussetto mi lascia perplesso, lo ribadisco. Non so se giocheranno i migliori. Credo che avrebbero potuto far vedere qualcosa anche con quelli che avevano in panchina”.