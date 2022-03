Udinese / Con un giallo sono fuori! Servirà attenzione: chi rischia lo stop!

La foga, tuttavia, rischia di rivelarsi un arma a doppio taglio . Con 72 cartellini complessivi (di cui 66 gialli e 6 rossi ) i bianconeri sono tra le squadre più sanzionate del nostro campionato. Seconda addirittura per cartellini rossi, con un aprile che non lascerà un minuto per riposare l'attenzione farà, scuramente, la differenza.

Il tecnico bianconero sa bene che perdere qualsiasi delle sue pedine potrebbe compromettere e non poco il cammino per il resto della stagione. Le sfide in un mese di cui numerosi scontri diretti non posso essere affrontati in uno stato di emergenza. Per questo domenica bisognerà prestare la massima attenzione ai cartellini: ecco chi è fuori con un giallo! <<<